Ростовские власти пообещали отремонтировать 36-летнюю больницу с дырами в стенах

Больницу с дырами в стенах в Ростовской области обещают починить к 2027 году

Жители Азовского района Ростовской области пожаловались на ужасное состояние Кулешовской участковой больницы – стены рушатся, в полу дыры. В администрации заявили «Газете.Ru», что в 2025-2027 годах в учреждении планируется провести капитальный ремонт и утилизировать старое медоборудование.

«Здание Кулешовской участковой больницы построено в 1989 году. В 2013 году проводился частичный ремонт. В 2025-2027 годах планируется провести капитальный ремонт. На эти цели запланировано выделение денежных средств из областного бюджета, подготовлена необходимая проектно-сметная документация. В настоящее время проводятся конкурсные мероприятия для определения подрядчика. При проведении ремонтных работ здание участковой больницы будет разделено на две части: в одной будут проводиться работы, а в другой — прием пациентов. Медицинское оборудование, подлежащее списанию, будет утилизировано», — заявили в администрации Азовского района.

О том, в каких условиях в селе Кулешовка оказывается медицинская помощь, ростовскому изданию 161.ru рассказала местная жительница. Она предоставила фотографии, на которых видны дыры в потолке, расползающаяся краска на стенах, оборванный линолеум на полу и затертые медицинские кресла.

«Я — законный налогоплательщик, проживаю в Азовском районе, в селе Кулешовка, а услуги здравоохранения получаю в условиях дореволюционной России. Куда смотрит власть?» — возмутилась женщина.

С ее отзывом согласны и другие посетители больницы — на «Яндекс.Картах» у учреждения 1 звезда из 5.

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