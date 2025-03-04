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В Хакасии домашние собаки искусали ребенка по пути в школу

В Хакасии стая собак напала на восьмилетнюю девочку
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Pexels

В Хакасии ребенку понадобилась помощь медиков после нападения собак. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Шира, в парке «Юность». По версии следователей, восьмилетняя девочка шла в школу, но в какой-то момент на нее напали животные.

«У ребенка зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, некоторые собаки принадлежали местной жительнице, частный дом которой находится недалеко от парка. Как рассказали соседи, питомцы часто сбегают с территории дома.

Известно, что женщину уже дважды привлекали к административной ответственности за то, что она не содержала собак должным образом. Несмотря на это, хозяйка не приняла должных мер.

Ранее в Петербурге собака, держащая весь дом в страхе, набросилась на ребенка.

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