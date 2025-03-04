В национальном центре «Россия» откроется выставка «Путешествие по России»

В национальном центре «Россия» состоялось открытие новой масштабной выставки «Путешествие по России», сообщает пресс-служба центра. Для свободного посещения она откроется 5 марта.

Ее экспозиция позволит за час совершить виртуальное путешествие по всей стране — от Дальнего Востока до Калининграда. Она демонстрирует ключевые достижения, инновации, а также культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов.

Экспозиция площадью более 3 тыс. кв. м. была создана за 30 дней. Пространство разделено на восемь зон, соответствующих Дальневосточному, Сибирскому, Приволжскому, Центральному, Северо-Кавказскому, Южному, Уральскому и Северо-Западному федеральным округам.

Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель оргкомитета национального центра «Россия» Сергей Кириенко отметил, что центр стал объектом национальной гордости.

«Это не просто выставочное пространство — это центр национальной гордости, где собрано все то, чем гордятся наши граждане. В Национальном центре «Россия» создан проект «Путешествие по России». Больше нигде в мире за один день нельзя увидеть все федеральные округа нашей огромной и великой страны», — отметил он.

Отмечается, что выставка рассчитана на представителей всех возрастов. Кириенко подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина, посещение экспозиций и мероприятий центра бесплатно для всех желающих.

Посетители выставки смогут увидеть уникальные экспонаты, мультимедийные инсталляции и окунуться в атмосферу регионов с помощью VR-технологий, которые обеспечат полное погружение в содержание экспозиций.

Первую часть проекта «Путешествие по России» составляют Гастрономические ряды, разделенные на четыре тематические зоны: Восток, Север, Запад и Юг. Здесь гостей ждут дегустации блюд, кулинарные шоу, мастер-классы и тематические фестивали. Для детей предусмотрена отдельная игровая зона.

Завершает выставку цифровая «Зона сердца», где каждый посетитель сможет оставить отзыв на интерактивной открытке, которая сохранится в истории центра.