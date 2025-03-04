«Напился и напал»: отдых в сауне для россиянки закончился вызовом полиции

В Прокопьевске отдых мужчины и его знакомой в сауне закончился вызовом бойцов Росгвардии и полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта в сауне на улице Ленина. Отряд быстрого реагирования получил сигнал тревоги из общественного заведения и быстро прибыл по вызову. По предварительной информации, 32-летний местный житель отдыхал вместе с 30-летней подругой. Мужчина употреблял спиртное. В какой-то момент между гостями сауны возник конфликт и мужчина напал на знакомую и избил ее. Предположительно, поводом для агрессии послужила ревность.

Правоохранительные органы вызвала работница сауны, нажав на тревожную кнопку.

«Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел», — рассказали в силовом ведомстве.

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