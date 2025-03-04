Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Напился и напал»: отдых в сауне для россиянки закончился вызовом полиции

Житель Прокопьевска избил знакомую в сауне из ревности
close
Pavel Golovkin/AP

В Прокопьевске отдых мужчины и его знакомой в сауне закончился вызовом бойцов Росгвардии и полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта в сауне на улице Ленина. Отряд быстрого реагирования получил сигнал тревоги из общественного заведения и быстро прибыл по вызову. По предварительной информации, 32-летний местный житель отдыхал вместе с 30-летней подругой. Мужчина употреблял спиртное. В какой-то момент между гостями сауны возник конфликт и мужчина напал на знакомую и избил ее. Предположительно, поводом для агрессии послужила ревность.

Правоохранительные органы вызвала работница сауны, нажав на тревожную кнопку.

«Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел», — рассказали в силовом ведомстве.

Ранее в Татарстане приемная мать избивала детей и запирала их в горячей бане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами