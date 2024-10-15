Депутат раскрыл стоимость обеда в столовой Госдумы

Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») потратил на обед из семи позиций в столовой нижней палаты парламента 577 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

100 рублей парламентарий отдал за картофельное пюре, 190 рублей — за домашний биточек из курицы. 140 рублей Хамитов заплатил за суп-пюре из цветной капусты с гренками, 35 рублей — за помидор, а за огурец — 37 рублей.

Кроме того, 5 рублей депутат отдал за кусок хлеба и 70 рублей — за плодово-ягодный напиток.

Хамитов рассказал, что поделился стоимостью обеда потому, что в сети пишут фейки о якобы заниженной стоимости трапезы в думской столовой.

В июле депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал убрать импортный алкоголь из буфета Госдумы. По его словам, иностранный алкоголь необходимо убрать не только из столовой Госдумы, но и из любых точек продаж.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отмечал, что в России необходимо начать развивать кулинарный патриотизм на фоне того, что западные «фастхарчевни» вытеснили отечественные чайные, пирожковые и другие традиционные заведения. При этом за рубежом предприниматели активно открывают заведения с русским колоритом, указал депутат. В связи с этим он предложил обязать торговые точки соблюдать санитарные правила и продавать вместе с шаурмой и блины.

Ранее зампред Госдумы предложил ввести рейтинговую систему оценки общепита.