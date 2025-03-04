Россиянин украл деньги из сейфа в магазине, чтобы вылечиться от алкоголизма и пропил их

На Алтае мужчина украл деньги, чтобы вылечиться от алкоголизма, и пропил их

Житель Рубцовска может получить до шести лет колонии за кражу денег из сейфа в магазине, обвиняемый потратил похищенное на алкоголь. Об этом сообщает портал «Местное время».

По данным следствия, нетрезвый обвиняемый проник в кабинет бухгалтера магазина строительных материалов, где раньше работал и украл из сейфа 400 тысяч рублей. Вора удалось быстро задержать.

На допросе мужчина признался, что планировал потратить деньги на лечение от алкоголизма в Алейске, но не удержался и пропил их. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Хабаровского края получил семь лет колонии за вооруженное ограбление магазина. Обвиняемый в маске ворвался в торговую точку и потребовал у продавца деньги из кассы. Получив выручку, он открыл холодильник, забрал продукты и скрылся. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Ранее на Кубани мужчина проломил голову пенсионерке, которая приютила его у себя дома.