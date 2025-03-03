Грабитель в маске украл деньги из магазина и опустошил холодильник

В Хабаровском крае мужчина получил семь лет колонии за ограбление магазина

Житель Хабаровского края получил семь лет колонии за вооруженное ограбление магазина, злоумышленник украл деньги из кассы и продукты из холодильника. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, обвиняемый в маске ворвался в торговую точку и потребовал у продавца деньги из кассы. Получив выручку, он открыл холодильник, забрал продукты и скрылся. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое, злоумышленника удалось задержать. Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга вор ограбил табачную лавку на 30 тысяч рублей, когда продавец заснул. В торговую точку вошел неизвестный. Увидев, что продавец спит, злоумышленник вынес коробку зажигалок, несколько вейпов и приспособления для кальяна. Владелец табачной лавки обратился в правоохранительные органы. Вора разыскивает полиция.

Ранее в Биробиджане мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы отдать долги.