Москвич похитил бывшую супругу, силой затолкав ее в машину

Москвич, обиженный на бывшую жену за затеянный ей развод, похитил ее на авто

В Москве правоохранительные органы расследуют уголовное дело по статье «Похищение человека» УК РФ в отношении местного жителя, который попытался похитить бывшую супругу и вывезти ее в неизвестном ей направлении. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

По информации следствия, 25 февраля злоумышленник подкараулил бывшую жену у дома на улице Декабристов, напал на нее и силой усадил в машину. Затем он повез женщину на юго-восток Москвы. Действия похитителя были предотвращены сотрудниками ГИБДД.

«С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Представитель пресс-службы уточнил, что поводом для похищения стала неприязнь, которую мужчина испытывал к супруге после инициированного ею развода.

Ранее стало известно, что житель Амурской области предстанет перед судом за попытку похищения бывшей жены.