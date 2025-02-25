Россиянин пытался похитить бывшую жену после конфликта из-за ребенка

Житель Амурской области предстанет перед судом за покушение на похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел утром 25 ноября 2024 года в Белогорске. В тот день обвиняемый, разозленный тем, что бывшая жена подала иск в суд об ограничении его родительских прав, приехал к ее дому и подкараулил ее. Когда женщина вышла из дома, обвиняемый вышел из машины и стал высказывать в отношении экс-супруги угрозы насилия. После этого он схватил ее за руки и шею, попытался силой усадить ее в авто. Чтобы та повиновалась, пригрозил ей перцовым баллончиком. Но женщина оказала бывшему мужу активное сопротивление. На это обратили внимание прохожие и остановили агрессора.

За вменяемое преступление амурчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Тюменской области мужчина похитил бывшую жену и приковал ее к дереву в лесу.