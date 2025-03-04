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Пенсионер из Уфы отдал аферистам все сбережения в размере 26 миллионов рублей

В Уфе пенсионер отдал мошенникам 26 миллионов рублей из своих накоплений
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Depositphotos

В Уфе пенсионер лишился 26 миллионов рублей, поверив неизвестным. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники связались с 68-летним мужчиной от лица руководства предприятия, на котором он раньше работал. По его словам, в организации произошла утечка данных, и прямо сейчас по этому факту проводится расследование.

Позже пенсионеру позвонил «сотрудник ФСБ». Он заявил, что кто-то хотел перевести деньги мужчины на другой счет. Банк якобы отклонил операцию, но, чтобы защитить средства, их нужно перевести на «безопасный счет». В результате мужчина обратился в банк и снял все сбережения.

«На вопросы сотрудников учреждения о цели снятия средств, горожанин по указанию аферистов говорил, что нашел счет с более выгодной ставкой», – сообщается в публикации.

Сбережения пострадавший передавал частями, для этого с ним встречался курьер. Мошенники перестали звонить пенсионеру после того, как он передал последнюю посылку. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Ранее в Перми педагог поверила аферистам и подожгла отделение банка.

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