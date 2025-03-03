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Мигрант пытался изнасиловать и ограбить женщину в такси

В Самаре мигрант пытался изнасиловать и ограбить женщину в такси
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Shutterstock

В Самаре иностранец попытался совершить изнасилование и ограбление пассажирки. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Предварительно, мигрант пытался совершить преступление против половой неприкосновенности пассажирки, а также требовал у нее деньги. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о принуждении к действиям сексуального характера и грабеже.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту инцидента и доложить об установленных деталях и обстоятельствах случившегося.

Телеканал «Царьград» сообщает, что иностранец-таксист похитил женщину возле торгового центра. Пострадавшая отдала ему 3,5 тысячи рублей. Позже ей удалось выбраться, сломав ручку двери.

Ранее незнакомец напал на 20-летнюю девушку на улице и изнасиловал.

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