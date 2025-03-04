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В Госдуме обрушились с критикой на россиянок за фото с цветами в соцсетях

Депутат Милонов: постить фото с сотнями роз в соцсетях – это аморально и низко
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Sergey Bezgodov/Shutterstock/FOTODOM

В России наблюдается рост цен на цветы на фоне усложнения логистических цепочек и отсутствия необходимых мощностей у местных производителей. На этом фоне лучше вообще отказаться от покупки срезанных цветов к 8 Марта и заменить их на горшечные растения, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с НСН он раскритиковал девушек, которые постят фотографии с сотнями роз в соцсетях, назвав их «эскортницами» и «содержанками».

Депутат заявил, что не видит ничего трагического, если женщине к празднику купят 15 тюльпанов вместо 25 с учетом высоких цен. При этом он отметил, что его возмущают фотографии с сотнями роз, за которые кто-то отдал баснословные суммы.

«Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит, — заявил Милонов. — Цветы, конечно, приятны для девушек, но не надо превращать это в безумие».

Он назвал подобные посты возмутительными в условиях, когда многие мужчины пытаются сэкономить на покупку трех-пяти цветов своей любимой. По мнению парламентария, этот тренд нужно остановить, выбирая в качестве подарка цветы в горшках, которые, в отличие от срезанных, стоят очень долго.

Напомним, по данным Ассоциации российских флористов, стоимость цветов в России к 8 Марта выросла примерно на 5–10%. Так, тюльпаны к празднику будут стоить около 80–120 рублей за штуку, розы — от 300–350 рублей.

Ранее эксперты предупредили, что пошлины на иностранные цветы взвинтят цены на букеты.

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