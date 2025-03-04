Во время потасовки в парламенте Сербии пострадали женщины-депутаты

Informer: в результате потасовки в парламенте Сербии пострадали три депутата

В результате инцидента в сербском парламенте пострадали три женщины-депутата, одна из них, Соня Илич, находится на восьмом месяце беременности. Об этом сообщил портал Informer.

Помимо Илич, пострадала депутат Ясмина Обрадович, которая перенесла инсульт и попала в больницу. Ее уже навестил президент Сербии Александар Вучич.

Кроме того, депутат Ясмина Каранац получила травму головы.

4 марта в парламенте Сербии прошло первое заседание весенней сессии. Депутаты рассматривали поправки к закону об образовании на фоне массовых акций протеста из-за трагедии 1 ноября прошлого года при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

После утверждения повестки депутат от оппозиции Радомир Лазович направился в сторону президиума с выкриками в адрес руководства страны. Во время потасовки члены оппозиции зажгли файеры.

Ранее президент Сербии извинился перед журналистами за слова об имбецилах.