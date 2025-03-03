Президент Сербии извинился перед журналистами за слова об имбецилах

Вучич извинился за то, что назвал журналистов РТС имбецилами

Сербский президент Александар Вучич извинился за то, что назвал журналистов Радио и телевидения Сербии (РТС), освещавших 1 марта протесты в городе Ниш, имбецилами. Об этом говорится на сайте администрации сербского лидера.

«Президент Республики Сербия Александар Вучич направил письмо в связи с последними событиями и извинения гражданам Сербии за то, что корреспондентов корпункта РТС в Нише назвал имбецилами», — сообщила администрация.

Вучич во время общения с гражданами упомянул, что массовая протестная акция освещалась «имбецилами». Редакция РТС назвала подобное заявление Вучича оскорблением и отметила, что президент не имел права так говорить о журналистах.

До этого в Сербии оценили шансы протестующих свергнуть Вучича. По словам замглавы правительства республики Александара Вулина, у участников акций протеста нет ни одного человека, который мог бы сместить действующего президента. Вулин считает, что организаторы протестов пытаются спровоцировать серьезные политические проблемы в стране.

Ранее вице-премьер Сербии заявил о происходящей в стране попытке госпереворота.