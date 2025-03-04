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Жителю Мытищ вынесли приговор за то, что он протащил за автомобилем двух собак

Суд в Подмосковье назначил мучителю собак три года принудительных работ
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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Мытищах местному жителю вынесли приговор за жестокое обращение с животными, сообщили в прокуратуре Московской области.

Дело Константина Дубинина, обвиняемого в жестоком обращении с животными с применением садистских методов, рассмотрел Мытищинский городской суд.

В сентябре 2024 года, как было установлено, мужчина привязал двух собак к своему автомобилю и на высокой скорости протащил их по асфальту рядом с дачным участком в микрорайоне Дружба. Результатом стали полученные питомцами страдания, увечья и физическая боль.

Мужчину признали виновным и приговорили к наказанию в виде принудительных работ сроком на 3,5 года с удержанием из заработной платы 20% в доход государства.

Ранее семью из Красноярского края заподозрили в поедании собак.

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