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В Томской области бывшему директору санатория дали 17,5 года колонии за педофилию

В Томской области экс-директор санатория получил 17 лет по статье о педофилии
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Shutterstock

В Томской области суд Колпашевского района приговорил бывшего директора санатория «Чажемто» В. Фишера к 17 годам и шести месяцам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении лица, которому не исполнилось 14 лет. Об этом сообщает издание Tomsk.ru со ссылкой на пресс-службу областного судейского сообщества.

Суд признал мужчину виновным и отправил его отбывать срок в колонию строгого режима.

Обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка арестовали в апреле 2024 года. В суде детали уголовного дела комментировать отказывались.

Ранее супруга обвиняемого, Татьяна Фишер, в своих соцсетях сообщала, что прокурор запрашивал для ее мужа 21 год лишения свободы.

«Для инвалида второй группы это дорога в один конец. Без комментариев», — прокомментировала эту новость жена Фишера.

Окончательный приговор Татьяна Фишер прокомментировала словами: «Продолжаем работать». На вопрос подписчицы, как были доказаны эпизоды насилия над детьми, женщина ответила «да никак».

Ранее россиянин надругался над двумя детьми и выложил видео на форум педофилов.

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