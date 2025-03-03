Россиянин надругался над двумя детьми и выложил видео на форум педофилов

В Забайкалье вынесли приговор 67-летнему россиянину, надругавшемуся над двумя маленькими девочками. Об этом сообщает пресс-служба Каларского районного суда.

Установлено, что мужчина с 2013 по 2017 год изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки, а также иные действия сексуального характера в отношении двухлетней девочки. Свои преступления он снимал на фото и видео, а затем выкладывал на форум педофилов в теневом сегменте интернета. О размещении материалов стало известно во время работы с базой данных Интерпола.

Мужчину признали виновным в преступлениях в отношении малолетних, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, взрывчатки и наркотиков в значительном размере. Ему назначили наказание в виде 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 30 тысяч рублей и ограничением свободы на один год.

Ранее в Петербурге арестовали адвоката, обвиняемого в развращении семилетней дочери.