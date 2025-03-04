Житель Южной Осетии освободился из колонии и повторно украл сына у бывшей жены

В Южной Осетии правоохранительные органы четвертую неделю ищут ранее судимого местного жителя, который украл у бывшей жены их общего трехлетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Цхинвал».

Мужчина освободился из колонии по УДО. В 2024 году он уже похищал сначала сына, а потом — сына и дочь у бывшей жены. Оба раза детей удалось вернуть матери. При этом в один из визитов житель Цхинвала ранил бывшую жену в ногу, за что был заключен под стражу.

По информации канала, нарушитель еще не объявлен в розыск, но его фотографии с телефоном дежурной части милиции можно встретить в нескольких торговых центрах города.

Мать украденного мальчика утверждает, что не раз обращалась к силовые ведомства за помощью в поисках ребенка, но это пока не принесло плодов.

Ранее в Новосибирске мужчина на глазах у бывшей жены похитил шестилетнего сына.