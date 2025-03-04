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Силы безопасности Индии предотвратили теракт в крупнейшем индуистском храме

NDTV: в Индии предотвратили теракт в крупнейшем индуистском храме
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Mahesh Kumar A/AP

Силы безопасности Индии предотвратили теракт в крупнейшем индуистском храме Рам Джанмабхуми в штате Уттар-Прадеш на севере страны. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Подозреваемым оказался 19-летний Абдул Рехман, житель города Файзабада штата Уттар-Прадеш. Он намеревался взорвать в храме не менее двух ручных гранат, которые ему должен был передать куратор. Спецназ и группа из антитеррористического отряда страны оперативно отреагировали и задержали Рехмана. Суд отправил его под стражу на 10 дней.

«Рехман, который владел мясной лавкой и водил авторикшу, возможно, в качестве прикрытия, был подготовлен пакистанской межведомственной разведкой», — сообщили собеседники канала.

3 марта полицейские задержали водителя автомобиля, наехавшего на толпу людей в немецком городе Мангейм. Его допросят, чтобы выяснить мотивы поступка.

Инцидент произошел в районе Парадеплац. Очевидцы рассказали, что в толпу на скорости въехал внедорожник, а затем скрылся с места происшествия. По имеющимся данным, минимум два человека не смогли пережить полученных травм.

Ранее NBC News сообщал, что в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.

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