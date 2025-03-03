Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я вся в крови»: самая популярная стримерша выстрелила в нападавшего на нее грабителя

Стримерша Amouranth заявила, что пережила вооруженное нападение
close
amouranth__fan_page/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Кейтлин «Amouranth» Сирагуса, считающаяся одной из самых популярных стримерш, заявила, что пережила вооруженное ограбление. Об этом она рассказала в социальной сети X (бывший Twitter).

Сирагуса заявила, что злоумышленники напали на нее, вытащили из постели, приставили пистолет к голове, начали кричать и требовать криптовалюту, после чего ударили пистолетом.

Стримерша добавила, что выстрелила в одного из нападавших грабителей.

«Я вся в крови, но только часть из нее моя. Я сообщу вам позже, но теперь я в безопасности», — написала она.

Девушка заявила, что смогла вызвать полицейских и уже находится в больнице.

В последний раз Сирагуса показывала свой криптокошелек в ноябре 2024 года. Тогда у нее было $20.000.000 в биткоинах. Девушка является владелицей клуба Wildcard Gaming, снимает контент 18+.

В январе Сирагуса заявила, что никогда не посоветует девушкам публиковать эротические снимки в OnlyFans вместо нормальной работы.

Ранее в России назвали неудивительной победу «Аноры» на премии «Оскар».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами