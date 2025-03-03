«Я вся в крови»: самая популярная стримерша выстрелила в нападавшего на нее грабителя

Блогерша Кейтлин «Amouranth» Сирагуса, считающаяся одной из самых популярных стримерш, заявила, что пережила вооруженное ограбление. Об этом она рассказала в социальной сети X (бывший Twitter).

Сирагуса заявила, что злоумышленники напали на нее, вытащили из постели, приставили пистолет к голове, начали кричать и требовать криптовалюту, после чего ударили пистолетом.

Стримерша добавила, что выстрелила в одного из нападавших грабителей.

«Я вся в крови, но только часть из нее моя. Я сообщу вам позже, но теперь я в безопасности», — написала она.

Девушка заявила, что смогла вызвать полицейских и уже находится в больнице.

В последний раз Сирагуса показывала свой криптокошелек в ноябре 2024 года. Тогда у нее было $20.000.000 в биткоинах. Девушка является владелицей клуба Wildcard Gaming, снимает контент 18+.

В январе Сирагуса заявила, что никогда не посоветует девушкам публиковать эротические снимки в OnlyFans вместо нормальной работы.

Ранее в России назвали неудивительной победу «Аноры» на премии «Оскар».