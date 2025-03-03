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Безработная россиянка напала с ножом на пожилую мать из-за нехватки денег

В Забайкалье женщина ранила мать ножом ради 25 тысяч рублей
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Shutterstock

В Забайкалье женщина напала с ножом на мать ради 25 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Борзинского городского суда.

В феврале 41-летней местной жительнице понадобились деньги. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила похитить их у собственной матери.

Злоумышленница вооружилась кухонным ножом и стала угрожать родственнице. Та попыталась успокоить дочь, но уговоры не помогли, и нападавшая ударила мать ножом в руку и бедро.

Как сообщается, женщина уже была судима и не имеет постоянного места работы. Суд согласился с доводами органа следствия о том, что подозреваемая представляет общественную опасность, и отправил ее под стражу на два месяца по обвинению в разбое.

Ранее дочь заживо сожгла 73-летнего отца, отказавшего ей в деньгах.

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