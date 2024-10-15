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ФСБ обвинила россиянина в передаче Украине сведений о военных объектах РФ

ФСБ: житель Псковской области передавал Украине сведения о военных объектах РФ

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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло деятельность уроженца Порховского района региона, который передавал разведке Украины координаты воинских и гражданских объектов в Пскове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ФСБ, россиянин связался с представителями украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки министерства обороны Украины. Целью организации, по данным ведомства, была вербовка граждан России для совершения диверсий.

По факту произошедшего следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

Также в ФСБ сообщили, что суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии по обвинению в передаче данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы на срок два года.

Ранее в ДНР задержали мужчину, планировавшего вступить в РДК (признан в РФ террористической организацией).

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