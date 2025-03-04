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Школьники заставили раздеться умственно отсталого юношу и избили его

Mash: в Иркутской области подростки избили умственно отсталого юношу
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Telegram-канал Babr Mash

В Иркутской области подростки издевались над сверстником и снимали процесс на видео. Об этом сообщает Babr Mash.

Инцидент произошел в Колонке. По предварительной информации, молодые люди затащили умственно отсталого юношу в квартиру и стали оскорблять якобы за то, что тот распускал про них слухи.

На кадрах с места заметно, как школьники заставили подростка раздеться и стали угрожать ему, что этот ролик могут показать другим людям. После этого, когда юноша пытался одеться, его стали избивать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным Telegram-канала, в этот момент подростки были в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали знакомые семьи, у пострадавшего проблемы со здоровьем, поэтому ему сложно учиться. Его нередко обижают.

До этого в Калининграде молодые люди напали на подростка из-за длинных волос. Пострадавший гулял по торговому центру с приятелем, когда к нему подошли юноши и якобы заявили, что хотят побрить его налысо и избить. В результате школьнику нанесли несколько ударов и выстрелили в колено.

Ранее в Самаре девушку-подростка избили толпой возле ТЦ и разбили ей голову.

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