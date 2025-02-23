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Неизвестные избили подростка из-за длинных волос и прострелили ему колено

В Калининграде неизвестные жестоко избили мальчика
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде хулиганы напали на улице на подростка из-за длинных волос, избиение нападавшие снимали на видео. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел 15 февраля, 15-летний подросток с приятелями гулял по торговому центру, когда к ним подошла компания юношей старшего возраста. Молодым людям не понравились длинные волосы школьника.

«Моему сыну сказали, что будут брить его налысо и бить. У нападавших был ножик в руках, они стали требовать снять майку, порезали ее. Другу тоже разрезали футболку, растоптали прилюдно в грязи», — рассказала мать пострадавшего.

Школьник попытался убежать от хулиганов, но они догнали его в парке, у мальчика потребовали деньги, затем повалили на землю и начали пинать по голове. Один из нападавших выстрелил подростку в колено из пневматического пистолета. Банду спугнул прохожий, избитый мальчик вместе с подругой укрылись в магазине и вызвали полицию.

Двух нападавших удалось задержать. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали сотрясение мозга, ушибы колена и подбородка. Сейчас школьник лечится амбулаторно и вместе с матерью посещает психолога.

Ранее в Приморье неизвестные избили юношу после замечания.

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