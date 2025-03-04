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Ростовский врач выгнал из кабинета мать с ребенком, приехавшими на прием из Батайска

В Ростове-на-Дону врач выгнал из кабинета мать и дочь с травмой ноги
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Shutterstock/FOTODOM

В Ростове-на-Дону врач выгнал из кабинета женщину с травмированным ребёнком, которые приехали на приём из Батайска. Об этом мать девочки, Мария Горбань, рассказала Telegram-каналу Don Mash.

Недавно школьницу намеренно толкнул мальчик, она упала на улице и получила закрытую травму колена. В Батайской ЦГБ, куда изначально обратилась мать с дочерью, ей сделали снимок, наложили гипс и рекомендовали МРТ, но провести обследование не смогли. Ребёнка выписали из больницы, но ситуация ухудшалась на глазах. Тогда родительница решила ехать в травмпункт 20-й ростовской больницы.

«У ребёнка синела стопа, помимо того, что очень сильно распухла и болела коленка. Нас выписали, привезла я её домой, она сильно плакала. Нога синеет, мы решили обратиться в город Ростов-на-Дону», — объяснила Мария.

Однако доктор, которому она рассказала эту же историю, оказать помощь пациентке отказался, так как у нее не было направления. Женщина стала записывать происходящее в кабинете на телефон.

«Он мне сказал: «Зачем вы сюда приехали? Откуда приехали, туда и езжайте». Врач сидел без бейджика, я уточнила его фамилию. На что он начал кричать: «Какое право вы имеете спрашивать мою фамилию? Покиньте мой кабинет!» Я расплакалась», — вспоминает мать девочки.

В итоге ее дочери помог травматолог из стационара, по его распоряжению девочку госпитализировали. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мужчина-диабетик угрожал другому пациенту ножом, пытаясь срочно попасть к врачу.

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