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Генерал армии США спрогнозировал смену политического руководства на Украине

Генерал армии США Валлели: при Трампе Россия станет ближе к Западу
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Илья Питалев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп сможет найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью израильской радиостанции Galey Israel генерал-майор США в отставке, председатель Stand Up U.S. Foundation Пол Валлели.

По его мнению, в 2025 году на Украине сменится президент.

«Украинцы больше не верят Зеленскому. Поэтому я думаю, в 2025 году Зеленского заменит другой руководитель», — отметил он.

Также Валлели считает, что Россия станет ближе к Западу, так как Трамп может снять часть санкций.

«Трамп, Путин и Си вновь встретятся для обсуждения глобальных вопросов. Трамп не хочет войн, он старается урегулировать конфликты, а не создавать их», — сказал он.

По мнению генерал-майора, США больше не будут поддерживать НАТО.

«Лично я больше не вижу в НАТО серьезную организацию. Большинство европейских стран не поддерживает то, что происходит на Украине», — сказал он.

Валлели выразил уверенность, что в ближайшее время в Европе появится больше политиков, похожих на венгерского лидера Виктора Орбана.

«Я также думаю, что большинство стран в регионе будут искать мир. Европе пора проснуться, ей нужны другие лидеры», — сказал он.

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