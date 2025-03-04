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Мужчина заявил, что готов сесть в тюрьму после того, как его собаки спровоцировали аварию

Таец заявил, что готов сесть в тюрьму из-за своих собак, ставших причиной аварии
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Depositphotos

Две собаки стали причиной аварии с мотоциклом в Таиланде, их хозяин выразил готовность сесть в тюрьму. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 16 февраля в городе Кхонкэн. В день происшествия две собаки выбрались на улицу, сбежав со своего участка через забор. Животные стали преследовать 14-летнего мальчика, который ехал на мопеде, а затем врезался в автомобиль. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, и получившееся видео быстро разошлось по тайским соцсетям, собрав множество просмотров и комментариев.

Узнав о случившемся, хозяин собак объяснил, что шестилетних брата и сестру, которых зовут Дамдам и Дукдик, взяла его сестра для охраны дома. Мужчина отметил, что обычно собаки не агрессивны, но стали легко возбудимыми, так как местные подростки их задирали и пугали, заводя свои мотоциклы. Поэтому питомцы стали лаять, едва услышав на улице шум мотора.

Владелец решил посадить животных на цепь, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Он заявил, что не может выплатить пострадавшим никакой компенсации, но готов отправиться в тюрьму. Тем не менее дело решилось в досудебном порядке, и обе стороны пришли к мировому соглашению. Никаких судебных исков против хозяина собак не последовало, добавили в полиции.

Ранее россиянин посадил свинью в салон машины и врезался в столб, когда она его укусила.

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