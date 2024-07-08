Россиянин посадил свинью в салон машины и врезался в столб, когда она его укусила

Мужчины из Воронежской области попали в ДТП из-за того, что решили сэкономить на транспортировке животного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел в селе Троицком. Купив свинью, местные жители решили не тратить деньги на ее перевозку безопасным способом и посадили животное в машину. В дороге «пассажир» укусил водителя и автомобиль врезался в столб. При этом одному из мужчин удалось выпрыгнуть из средства передвижения, второй остался внутри.

«Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба», – поделился источник.

Он добавил, что водитель получил травму плеча. Его направили в медучреждение, ему оказали помощь и на данный момент он находится дома.

До этого в Красноярске женщина привязала алабая к машине, выехала со двора и проехалась по улице с оживленным движением. Животное передали родственникам хозяйки. Известно, что в момент инцидента женщина пыталась усадить питомца в машину, чтобы отвезти к ветеринару, но пес не хотел лезть в багажник, поэтому россиянка выбрала другой способ.

Ранее медведь проник в машину многодетной семьи и пометил салон.