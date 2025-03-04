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В Прокопьевске мужчина потерял ребенка сожительницы, возвращаясь домой после застолья

В Прокопьевске на улице нашли замерзшую четырехлетнюю девочку
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FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Прокопьевска нашла девочку, которая сбежала от сожителя матери. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщина заметила четырехлетнего ребенка ночью во дворе многоквартирного дома и обратилась в полицию.

«Малышка назвала горожанке свое имя, но пояснить, где находятся ее родители, не смогла. У девочки была мокрая одежда и очень холодные руки», – сообщается в публикации.

До приезда сотрудников МВД местная жительница пригласила ребенка к себе и напоила горячим чаем. Полицейские привезли девочку в полицию.

Позже в МВД обратилась мать ребенка. Выяснилось, что в день инцидента они с сожителем и дочерью пришли в гости к знакомым, где выпивали. В какой-то момент мужчина ушел с девочкой домой, но по пути ребенок сбежал.

В отношении матери составили протокол, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Ее дочь направили в социально-реабилитационный центр.

Ранее в Петербурге женщина подкинула дочь незнакомцу в подъезд, потому что устала ее воспитывать.

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