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Умер обвиняемый во взятке экс-министр Башкирии

Обвиняемый во взятке экс-министр транспорта Башкирии умер в больнице в Москве
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов, который обвиняется во взятке в особо крупном размере, умер в московской больнице на 48-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Геворг Кандилян.

Мужчина был под домашним арестом и попал в больницу из-за проблем со здоровьем, сказал юрист. Однако точную причину смерти он не раскрыл.

Клебанов проходил подозреваемым по делу о получении крупной взятки. По версии следствия, в 2023 году экс-глава минтранса Башкирии, будучи членом совета директоров госкомпании «Башкиравтодор», потребовал от руководителя коммерческой организации 5 млн рублей за покровительство и оплату выполненных работ по договорам.

Во время следствия Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и на заседании при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста признал вину в полном объеме.

Клебанов дал показания на и. о. вице-премьера республики Алана Марзаева. Сам Марзаев на последнем заседании по продлению ему срока ареста заявил, что его уголовное дело «заказное», так как против него якобы планировались провокации, а представленные суду протоколы допросов свидетелей голословны.

3 октября Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Клебанову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. 1 октября тот же суд арестовал Марзаева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Также по делу проходят два предполагаемых посредника во взяточничестве, их статус не раскрывается, но они сотрудничают со следствием.

Ранее стало известно о смерти офицера, обвиняемого в рекордной взятке в России.

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