Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на вице-премьера республики

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, дал показания на и.о. вице-премьера республики Алана Марзаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Экс-министр дал показания о том, что Марзаев получил взятку на сумму 37 млн рублей.

Накануне суд Москвы до января 2025 года продлил домашний арест Клебанову.

Следствие считает, что в мае 2023 года бывший министр, будучи членом совета директоров «Башкиравтодора», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за покровительство и помощь в получении ими платежей за работы по заключенным с «Башкиравтодором» договорам.

В мае 2024 года Клебанова отправили в отставку с поста министра и заключили под стражу.

Ранее экс-глава минтранса Башкирии признал вину в получении взятки.