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В Татарстане опекун избивала детей и запирала их в горячей бане

В Татарстане опекуна будут судить за избиение детей

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Depositphotos

Жительницу Татарстана обвиняют в том, что она избивала детей, которых оставили под ее опекой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год россиянка постоянно избивала двоих детей из-за «личных неприязненных отношений». Женщина могла ударить ребенка ковшом по голове или запереть в бане с высокой температурой.

«О произошедшем дети рассказали окружающим только сменив место проживания», – поделились в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

На данный момент следствие завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Бурятии завершилось расследование дела отца, который систематически истязал 12-летнего сына. Когда мать семьи уходила на работу, мужчина избивал ребенка за незначительные провинности и унижал. Уголовное дело передано в суд.

Ранее в Волгограде отец и мачеха тушили о ребенка сигареты.

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