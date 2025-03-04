Во Владивостоке мужчина едва не сгорел заживо, наступив в кучу золы на обочине

Во Владивостоке мужчина получил серьезные ожоги, наступив в раскаленную золу на обочине, сообщают kp.ru и прокуратура региона.

Александра, жительница краевого центра, рассказала, что ее супруг получил ожоги от рассыпанного на улице песка. 3 марта мужчина приехал на улицу Двинскую на деловую встречу, припарковался на обочине и, выходя из машины, наступил в кучу обжигающей золы. Ботинки и штаны пострадавшего загорелись, и он сам получил ожог ноги третьей степени.

Женщина уверена, что место по-прежнему представляет опасность для окружающих, и намерена добиться решения проблемы через всевозможные инстанции.

«Сегодня я приехала на это место и оказалась просто шокирована. Кучи золы разбросаны по обочине. Никаких ограждений или предупреждающих знаков нет. А ведь могут пострадать еще люди, дети!» — возмущается Александра.

Сообщается, что недавно во Владивостоке аналогичным образом травмировался шестилетний мальчик. В середине февраля ребенок прошел по засыпанному песком участку в районе дома № 4 стр. 9 на улице Сахалинской и получил ожоги ног. Он попал в больницу.

Проверку по факту произошедшего начали в СК и в прокуратуре.

«Доступ к опасному участку ограничен, проведены работы по смыву опасных веществ. Прокуратура примет исчерпывающие меры к установлению и привлечению виновных лиц к ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее школьник получил ожоги из-за загоревшейся зарядки от смартфона.