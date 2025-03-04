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Россиянин удачно сходил на рынок и выиграл более 285 млн рублей

Житель Подмосковья купил на рынке лотерейный билет и выиграл 285 млн рублей
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Depositphotos

Житель подмосковного Орехово-Зуево купил лотерейный билет на рынке за 150 рублей и выиграл более 285 млн в игре «Охота». Об этом рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».

Сам победитель рассказал, что он пошел за покупками на местный рынок, где купил лотерейный билет — эту же сумму он выиграл накануне в подобной лотерее.

«Думал про себя: «Выиграю я или нет?» Но вновь 150 рублей! Решил испытать судьбу в третий раз. <...> Там меня и поджидала удача на миллионы!» — поделился мужчина.

Победной для Александра стала комбинация чисел и цифр 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20. Дочь мужчины поначалу не поверила в выигрыш. Когда отец ей позвонил и рассказал о случившемся, она в первую очередь подумала, что сообщение о победе – спам.

Миллионер поделился, что уже знает, куда пойдет выигрыш. Он планирует заняться бизнесом, чтобы приумножить деньги и обеспечить стабильное будущее для своей семьи.

Ранее во Франции бездомные украли банковскую карту и выиграли €500 тыс. в лотерею.

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