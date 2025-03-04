В Приморье таможенники обнаружили под одеждой приехавшей из Китая россиянки 5,7 млн рублей

Сотрудники Уссурийской таможни изъяли у россиянки 5,5 миллиона рублей и $100. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Пограничный». Женщина приехала в составе туристической группы из Китая, но на досмотре ее остановили. Выяснилось, что под верхней одеждой она спрятала миллионы рублей и валюту. Деньги были упакованы в черные пакеты, их задержанная разместила в районе живота.

При этом россиянка знала, что обязана декларировать средства, если они в эквиваленте превышают сумму десять тысяч долларов. Женщина же пыталась провезти более $59 тысяч.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о провозе средств в крупном размере без декларирования. Женщине грозит штраф.

До этого в аэропорту Грозного у трех россиянок изъяли драгоценности на 5,7 миллиона рублей. Как рассказали сами женщины, три цепи из золота – это их личные вещи, и правил декларирования они не знают. Они стали фигурантками дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

Ранее в Домодедово задержали иностранца, провозившего кольцо за 22 млн рублей.