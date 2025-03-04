Россиянам рассказали о нюансах средиземноморской диеты

Средиземноморская диета подразумевает включение в рацион большого количества овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Об этом kp.ru рассказала ведущий лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета последипломного образования Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Мария Жарова.

Она уточнила, что такой тип питания может улучшить работу иммунной системы, поддержать функционирование пищеварительной системы, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. По ее словам, в ходе такой диеты важно также потреблять больше бобовых, высококачественных растительных масел и рыбы.

«При ограниченном бюджете или недостатке свежих продуктов ранней весной, например, можно использовать более доступные отечественные аналоги рыбы или замороженные овощи и ягоды, которые сохраняют большую часть полезных веществ. В большинстве крупных городов России сейчас можно найти разнообразные виды рыбы (как морской, так и речной), бобовые, орехи и цельнозерновые продукты», — добавила Жарова.

Ученые из Университета Иллинойса до этого установили, что средиземноморская диета снижает воспаление в мозге и способствует сохранению целостности белого вещества, отвечающего за передачу сигналов между нейронами. Ранее уже было доказано, что она помогает уменьшить уровень депрессии, замедлить старение мозга и улучшить когнитивные функции.

Ранее профессор рассказал о сходстве средиземноморской и скандинавской диеты.