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Профессор рассказал о сходстве средиземноморской и скандинавской диеты

Профессор Богданов: средиземноморская диета похожа на скандинавскую

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Скандинавская диета, которую считают самой полезной, во многом схожа со средиземноморской, потому что обе они предполагают употребление большого количества пищевой клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах, а также цельнозерновых продуктов. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов.

Кроме того, такие диеты основываются на большом количестве морепродуктов, добавил эксперт.

«Поэтому, по сути, скандинавская диета — это один из вариантов средиземноморской диеты. Вообще, я бы сказал, что средиземноморская диета — это же условное название, оно объединяет в себе понятие некого питания населения приморских районов или территорий», — сказал Богданов.

При этом, по его словам, при средиземноморской диете не так часто едят дичь и ферментированные овощи. В целом же типы питания являются схожими, добавил профессор. Обе они приносят пользу для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), до этого показало, что контроль уровня сахара в крови может быть ключевым фактором замедления старения мозга. Именно он может быть связан с пользой средиземноморской диеты для мозга.

Ранее была названа диета, помогающая облегчить хроническую боль.

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