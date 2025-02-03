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Названы показатели здоровья мозга, которые улучшает средиземноморская диета

ISC: средиземноморская диета улучшает здоровье мозга по нескольким показателям
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Shutterstock

Ученые из Университета Иллинойса установили, что средиземноморская диета снижает воспаление в мозге и способствует сохранению целостности белого вещества, отвечающего за передачу сигналов между нейронами. Результаты исследования будут представлены на Международной конференции по вопросам инсульта (International Stroke Conference, ISC), которая пройдет с четвертого по седьмое февраля в Лос-Анджелесе.

Средиземноморская диета предполагает потребление большого количества фруктов, овощей, бобовых, рыбы, цельных злаков и курицы. Ранее уже было доказано, что она помогает уменьшить уровень депрессии, замедлить старение мозга и улучшить когнитивные функции.

Чтобы выявить конкретные преимущества такого рациона для мозга, ученые проанализировали данные 2 900 взрослых людей в возрасте от 18 до 74 лет. После того, как добровольцы предоставили информацию о своем рационе, ученые оценили, насколько стиль питания каждого испытуемого соответствовал средиземноморской диете.

Средний балл соответствия, равный пяти, коррелировал с улучшением состояния белого вещества мозга, отвечающего за эффективную работу нейронных связей. Результаты также показали, что у участников с одним дополнительным баллом наблюдалось повышение целостности белого вещества и улучшение плотности нейронных связей.

Дополнительно ученые выяснили, что средиземноморская диета эффективно снижает воспалительные процессы и предотвращает окислительный стресс, поддерживает здоровье сосудов мозга и способствует оптимальной работе нервной системы. При этом такой положительный эффект проявляется даже у людей с патологиями и сердечно-сосудистой системы.

Ранее препарат от гипертонии оказался способен защитить от инсульта.

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