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Во Владивостоке женщине удалили опухоль размером с дыню

Жительнице Приморского края удалили огромную опухоль размером с дыню
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Минздрав Приморья

Опухоль, размер которой сопоставим с дыней, удалили у 65-летней жительницы Приморского края. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Из текста следует, что операцию провели хирурги клинической больницы №2 во Владивостоке. Женщину доставили в больницу с жалобами на боли в животе, после чего ее отправили на обследование. Во время процедур врачи обнаружили у пациентки эндометриоидную кисту размером 18 на 18 сантиметров.

«Объемная операция длилась порядка трех часов — хирурги бережно убрали старые сетки, удалили кисту и филигранно выполнили пластику по Рамиресу с установкой современного сетчатого импланта под прямые мышцы живота», — отметили в ведомстве.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургии клинической больницы №2 Андрей Мерена, сложность операции заключалась в необходимости максимально точно выделить и аккуратно иссечь опухоль. Специалист уточнил, что в ходе вмешательства медикам надо было удалить кисту так, чтобы ее фракции не попали в близлежащие ткани.

Также в минздраве Приморского края добавили, что недавно местные врачи удалили огромную опухоль надпочечника у 73-летней пенсионерки. Размер опухоли составлял 15 сантиметров, более того, она проросла в сосуды почки и сам орган.

Из-за этого хирургам не удалось спасти женщине почку, уточняется в сообщении. Тем не менее операция была проведена без угрозы для ее жизни.

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