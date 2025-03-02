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Создан новый метод лечения агрессивного рака мозга

NatMed: новый метод CAR-T терапии поможет бороться с твердыми опухолями
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Сиднейского университета модифицировали иммунные клетки людей с глиобластомой (типом опухоли мозга) для повышения их способности атаковать раковые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

Глиобластома выступает одним из самых опасных видов рака. Большинство пациентов живут не более года или полутора лет после диагноза, так как болезнь развивается скрытно и часто диагностируется на поздних стадиях.

В основу нового метода лечения легла CAR-T терапия. Технология основана на извлечении клеток иммунной системы (Т-лимфоцитов) из организма, их генетической модификации в целях приобретения ими противоопухолевых свойств с последующим введением пациенту.

CAR-T терапия уже применяется для лечения рака крови, однако до сих пор она не показывала хороших результатов при лечении солидных (твердых) опухолей, таких как глиобластома. Это связано с тем, что такие опухоли состоят из клеток с различными мутациями, а CAR-T-терапия обычно борется только с одной из них.

Новый подход представляет собой сочетание CAR-T терапии с применением иммунных Т-клеток. Это позволяет организму атаковать белок EGFR, характерный для большинства разновидностей глиобластомы.

В ходе эксперимента шести пациентам лекарство было введено в спинномозговую жидкость, омывающую головной мозг. Это привело к быстрому уменьшению размеров опухолей у некоторых из них. Только у одного из участников произошел рецидив, и повторное лечение не дало результатов.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования и клинические испытания помогут усовершенствовать методику и продлить жизнь пациентам с глиобластомой.

Ранее был открыт новый тип клеток, который может помочь в лечении повреждений мозга.

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