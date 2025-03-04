Назван размер зарплаты для получения максимальной в России пенсии

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин сообщил РИА Новости, что для получения максимальной пенсии в 2025 году каждый месяц нужно зарабатывать не менее 230 тыс. руб.

«За год можно получить не более 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов», — сказал Никитин.

Он добавил, что, если заработок превышает эту сумму, получить больше десяти ИПК все равно нельзя. Никитин порекомендовал россиянам следить за количеством пенсионных баллов на «Госуслугах», чтобы принять меры в случае недостаточного размера будущей пенсии или неучтенного трудового стажа.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что 1 апреля 2025 года будут проиндексированы выплаты около 3,5 млн получателей социальных пенсий и порядка 700 тыс. граждан, получающих государственные пенсии. Он уточнил, что в федеральном бюджете на индексацию пенсий заложено 85 млрд руб.

Ранее россиянам объяснили, как восстановить стаж без трудовой книжки.