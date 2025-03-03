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В Госдуме рассказали, кому можно ожидать индексации пенсии 1 апреля 2025 года

В Госдуме сообщили об индексации социальной пенсии с апреля 2025 года
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

1 апреля 2025 года будут проиндексированы выплаты около 3,5 млн получателей социальных пенсий и порядка 700 тысяч граждан, получающих государственные пенсии, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам депутата, социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Кроме того, мера затронет тех, кто не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии. Чаплин назвал индексацию социальных пенсий важным шагом по обеспечению социальной справедливости и заботы о гражданах.

«Для тех граждан, чья социальная пенсия после индексации останется ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, будет произведена социальная доплата, чтобы довести их пенсионное обеспечение до установленного уровня», — поделился Чаплин.

Он уточнил, что в федеральном бюджете на индексацию пенсий заложено 85 млрд рублей.

До этого депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал «Газете.Ru», что для получения пенсии в 50 тысяч рублей необходимо получать зарплату в размере 230 тысяч рублей в течение 35 лет до вычета налогов.

Ранее депутат допустил ежеквартальную индексацию пенсий.

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