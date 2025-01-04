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Семья в Сочи набросилась на таксиста из-за отказа везти ребенка без детского кресла

В Сочи семья напала на таксиста из-за отказа везти ребенка без детского кресла
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Телеграм-канал «112»

В Сочи семейная пара с ребенком набросилась на таксиста, отказавшегося перевозить ребенка без детского кресла. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Павел объяснил взрослым, что им нужно было заказать машину с детским креслом, но родителям пацана это почему-то не понравилось. Таксисту досталось от всех, в том числе от маленького мальчика», — отмечается в публикации.

Поняв, что водитель их не повезет, женщина начала нецензурно оскорблять его, требуя отменить заказ. Также она толкнула таксиста. Мужчина, сидящий на заднем сиденье, ударил таксиста по голове перед тем, как выйти из машины. Водитель обратился с заявлением в полицию.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир выстрелил в таксиста, потребовавшего от него оплатить проезд.

Ранее жители Сочи жестоко избили девушку, припарковавшую самокат у подъезда.

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