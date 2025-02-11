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Украинцы стали лидерами по преступлениям в Польше

Полиция Польши: украинцы стали лидерами по числу совершенных преступлений
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Polska Policja

Граждане Украины стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные польской полиции.

За 2024 год украинцы нарушили закон 9753 раза — чаще всего украинских граждан в Польше останавливали в состоянии алкогольного опьянения — 2943 случая. Еще польские полицейские задерживали украинцев за почти тысячу случаев краж и 461 раз — за мошенничество.

Вслед за гражданами Украины в лидерах по преступности в Польше находятся граждане Грузии. Всего иностранцы в 2024 году совершили 16 437 преступлений в Польше.

До этого военный психиатр Радослав Творус заявил, что после завершения конфликта в Польшу хлынет поток психически больных украинских военнослужащих.

Врач подчеркнул, что ситуация с украинскими военнослужащими будет оказывать огромное влияние не только на Польшу, но и на весь Европейский союз, потому что некоторые из расстройств участников боевых действий протекают незаметно.

Ранее в Польше заявили о растущем количестве дезертиров среди украинских военных.

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