Президент Польши осудил поведение Зеленского в Белом доме

Дуда: Зеленский перегнул палку во время встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе лишнее во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Super Express.

«Принимая во внимание время, место и ситуацию, — да, я считаю, что немножко [перегнул палку]», — высказался Дуда.

Президент Польши также отметил, что ни один европейский лидер, даже если он чувствует величие своей страны, не позволял себе подобного в отношении президента США. По мнению Дуды, эта выходка Зеленского могла шокировать американских налогоплательщиков.

Польский лидер призвал украинского коллегу вернуться к переговорам с Трампом и разговаривать с президентом США спокойно.

До этого в Кремле прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа в Белом доме. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта ситуация показала, насколько тяжело будет выйти на траекторию мирного урегулирования украинского конфликта. Песков отметил, что усилий Москвы и Вашингтона в этом вопросе будет явно недостаточно.

Также представитель Кремля напомнил слова Путина, который заявлял, что Киев отказывается от мирных переговоров.

Ранее исход встречи Трампа с Зеленским назвали чудом для России.