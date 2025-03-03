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В Волгограде окажут помощь отцу 10 детей, не получившему временное жилье после пожара

В Волгограде проверят чиновников, предложивших отцу 10 детей уйти на СВО после пожара
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Freepik.com

Отец 10 детей из хутора Желтухин Волгоградской области пожаловался, что после пожара в их доме местные власти отказали им в предоставлении временного жилья и предложили ему уйти на СВО. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе правительства региона, в отношении чиновников проводится проверка, а семье оказывается необходимая помощь.

«По факту инцидента продолжается проверка. Действительно, многодетная семья вследствие пожара утратила свое жилье — на данный момент предоставлено временное, оказывается вся необходимая помощь. Законность действий чиновников районной администрации проверяется», – сообщили в пресс-службе губернатора Волгоградской области.

Как писала газета «Коммерсантъ» 3 марта, пожар уничтожил единственное жилье многодетной семьи в 2024 году. Причиной возникновения огня стало замыкание электропроводки. При этом местная администрация не обеспечила пострадавших временным жильем, предложив им купить новый дом на свои деньги. Глава семейства также рассказал местным СМИ, что в администрации ему предложили подписать контракт и уйти в зону СВО, а его семья сможет купить новый дом на «подъемные».

Ранее многодетная мать лишилась жилья из-за прорыва труб в Нижнем Тагиле.

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