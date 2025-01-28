Многодетная мать лишилась жилья из-за прорыва труб в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле многодетная мать вынуждена жить у соседки из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает ИА «Все новости».

По информации издания, 23 января в общежитии на улице Орджоникидзе произошла коммунальная авария — прорвало трубы. Из-за этого затопило жилища с пятого по первый этаж, пострадали мебель, техника и проводка. В день, когда все случилось, на полу было десять сантиметров воды, и жильцы ходили по коридорам в сапогах. Фасад здания «оброс» огромными сосульками.

В числе пострадавших собственников оказалась мать пятерых детей, которая до потопа жила с тремя из них в комнате общежития — двое взрослых детей уже проживают отдельно. Она была вынуждена переехать к соседям, так как не может позволить себе съемное жилье.

В районной администрации сообщили, что для ремонта необходимо попасть в пустующую комнату, хозяина которой сейчас ищут. Однако лопнувшие трубы не являются единственной проблемой жильцов. Отмечается, что в здании несколько лет протекает кровля, которую жильцы чинят своими силами, а от сырости по всем стенам выросла черная плесень. Капитальный ремонт запланирован на 2033 год.

Ранее в Челябинске ребенок едва не сварился в кипятке из-за прорыва трубы в квартире.