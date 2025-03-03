Полиция задержала четырех россиянок, зарабатывающих на порнотрансляциях

В Оренбурге полиция и ОМОН задержали девушек, занимавшихся порнотрансляциями

В Оренбурге правоохранители задержали четырех девушек в возрасте от 20 до 25 лет, которые занимались изготовлением и оборотом запрещенного видеоконтента. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Подозреваемые были задержаны полицейскими при поддержке регионального ОМОН Росгвардии в арендованных квартирах, где, предположительно, функционировал незаконный бизнес. По предварительной информации, работу вебкам-студий организовала 25-летняя оренбурженка. Она сняла квартиры, подготовила необходимую аппаратуру и пригласила сотрудниц, которые работали моделями и проводили эротические трансляции в сети.

«В ходе обысков стражи правопорядка изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, банковские карты, системы освещения, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении.

Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в СПЧ призвали ввести уголовную ответственность за кибербуллинг и вебкам.