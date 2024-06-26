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В СПЧ призвали ввести уголовную ответственность за кибербуллинг и вебкам

Член СПЧ Сидоренко предложила ввести уголовную ответственность за кибербуллинг

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Depositphotos

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) и глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко призвала ввести уголовную ответственность за кибербуллинг и пропаганду антиобщественного поведения в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС.

Специалист 26 июня выступила на сессии «Криминализация и декриминализация: поиск баланса», которая состоялась в рамках Петербургского международного юридического форума. Во время мероприятия она обратила внимание, что первоочередная цель криминализации тех или иных деяний заключается в защите потерпевших от угроз.

«Наиболее важным из них (деяний. — «Газета.Ru») является кибернасилие и кибермошенничество. Важно открыто обсуждать вопрос об установлении уголовной ответственности за кибербуллинг, вебкам, дроппинг, вовлечение в совершение антиобщественных действий в интернете», — сказала Сидоренко.

По ее словам, результаты проведенного «Белым интернетом» социологического опроса свидетельствуют о том, что 70% пострадавших не сообщают о совершенных в их отношении цифровых преступлениях. Чаще всего наказания избегают люди, получившие неправомерный доступ к информации на персональных компьютерах и распространяющие вредоносные программы.

Ранее в СПЧ рассказали о работе киберпреступников на недружественные РФ государства.

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