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RT заявил о нападении Москве на предпринимателя Матуса

RT: в Москве неизвестные избили и ограбили предпринимателя Андрея Матуса
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Shutterstock

Предприниматель Андре Матус сообщил RT, что на него в Москве напали неизвестные.

По его словам, неизвестный распылил перцовый баллончик, ударил Матуса в лицо и вытащил из кармана телефон Samsung Fold. Нападавший крикнул «Привет тебе от Невзлина, в следующий раз завалим» — и убежал, утверждает бизнесмен.

Пострадавший предприниматель добавил, что возвращается из больницы, где зафиксировали травмы.

«Я написал заявление в МВД. Дело уже возбуждено, следственные действия шли вчера до двух часов ночи», — заключил Матус.

Матус раскрыл причастность политика Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) к атакам на оппозиционеров. Предприниматель несколько лет входил в окружение Невзлина и иноагента Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом). Он рассказывал RT о заказе сооснователем и владельцем ЮКОСа нападения на журналиста Бориса Корчевникова, спонсировании ими запрещенного в России РДК (признан в РФ террористической организацией) и охоте на оппозицию.

Также Матус рассказывал, как Ходорковский и Невзлин контролируют российских оппозиционеров в Европе.

Ранее в Москве задержали мужчину по подозрению в покушении на ресторатора, который был его бизнес-партнером.

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